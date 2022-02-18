Спасатели в Афганистане пытаются вызволить упавшего в колодец мальчика

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели пытаются добраться до мальчика, который упал в колодец в Афганистане в провинции Забуль. Об этом сообщается на сайте BBC News.

Он находится там в течение двух дней. Со вторника состояние мальчика, как сообщается, ухудшилось.

Спасатели копают туннель, чтобы добраться до мальчика, и близки к тому, чтобы вытащить его, сказал местный чиновник.

Как сообщается, ребенок застрял внутри колодца длиной около 25 м (33 фута) в глубину.

Ранее, 1 февраля, в Марокко пятилетний ребенок упал в сухой колодец глубиной 32 метра. Операция по его спасению продолжалась в течение четырех дней. 5 февраля мальчика удалось достать из глубокого колодца. Позже в заявлении королевского дворца говорилось, что ребенок скончался.