В Марокко четвертые сутки пытаются добраться до мальчика, упавшего в колодец
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На севере Марокко четвертые сутки продолжается масштабная операция по спасению пятилетнего мальчика, который провалился в колодец глубиной 32 метра. Как сообщает ВВС, к нему решили сделать подкоп.
1 февраля отец мальчика ремонтировал семейный колодец в деревне в провинции Шефшауэн. Пятилетний Райан находился рядом и, когда взрослые отвернулись, провалился и застрял на глубине 32 метра, рассказал изданию Le360 глава семьи.
О случившемся были проинформированы соседи, местные власти. К операции подключились горноспасатели, спелеологи, жандармы. На месте дежурит реанимационная бригада из столицы провинции. Руководит работами Управление по гражданской безопасности Марокко.
Камера, которую спустили к мальчику, показала, что он жив, но получил травмы головы. Ему спустили воду, еду и кислородную маску. В пятницу камера зафиксировала слабое движение ребенка, так что спасатели продолжают считать его живым.
Было принято решение срезать рядом с колодцем слои грунта, чтобы дойти до уровня, на котором застрял ребенок, и затем пробить стенку колодца и его вытащить. Работы идут круглосуточно, несмотря на риск обвалов породы. Из соображений предосторожности со стороны колодца, противоположной той, где идут земляные работы, копают "запасной" колодец.
The rescue operation is still ongoing to save the 5-year old #Rayan from #Morocco 🇲🇦 who fell into a 33-meter depth well and been stuck there for more than 77 hours. #SaveRayan #SaveRyan 😭🙏 pic.twitter.com/SyvEaE3gO5— cool.nature-pics (@coolnature_pics) February 4, 2022