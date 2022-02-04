В Марокко четвертые сутки пытаются добраться до мальчика, упавшего в колодец

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На севере Марокко четвертые сутки продолжается масштабная операция по спасению пятилетнего мальчика, который провалился в колодец глубиной 32 метра. Как сообщает ВВС, к нему решили сделать подкоп.

1 февраля отец мальчика ремонтировал семейный колодец в деревне в провинции Шефшауэн. Пятилетний Райан находился рядом и, когда взрослые отвернулись, провалился и застрял на глубине 32 метра, рассказал изданию Le360 глава семьи.

О случившемся были проинформированы соседи, местные власти. К операции подключились горноспасатели, спелеологи, жандармы. На месте дежурит реанимационная бригада из столицы провинции. Руководит работами Управление по гражданской безопасности Марокко.

Камера, которую спустили к мальчику, показала, что он жив, но получил травмы головы. Ему спустили воду, еду и кислородную маску. В пятницу камера зафиксировала слабое движение ребенка, так что спасатели продолжают считать его живым.

Было принято решение срезать рядом с колодцем слои грунта, чтобы дойти до уровня, на котором застрял ребенок, и затем пробить стенку колодца и его вытащить. Работы идут круглосуточно, несмотря на риск обвалов породы. Из соображений предосторожности со стороны колодца, противоположной той, где идут земляные работы, копают "запасной" колодец.