В ЛНР 19 жилых домов повреждены в результате обстрелов накануне

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - 19 жилых домов получили повреждения в минувший четверг в результате обстрелов территории самопровоглашенной Луганской народной республики со стороны вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"Подтверждено повреждение трех жилых домов, еще в пяти домах выбиты стекла. Жители населенных пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрыться в подвалах от огня противника", - говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ЛНР, в результате артобстрела с украинской стороны населенного пункта Николаевка накануне повреждения получили семь жилых домов, газопровод низкого давления, линия электропередачи, повреждено остекление многоквартирных жилых домов по четырем адресам и производственное помещение маслоцеха.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что за 17 февраля зафиксировали 29 обстрелов территории самопровозглашенной республики с украинской стороны.