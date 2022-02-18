В Луганске зафиксировали еще три обстрела

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о новых обстрелах территории ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины в пятницу.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В нем уточняется, что обстрелам с украинской стороны подверглись населённые пункты Обозное и Золотое-5. Огонь с украинской стороны велся с применением минометов калибра 82 и 120-мм, заявляют в ведомстве.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что жителей ДНР эвакуируют в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.