На Украине оценили ситуацию со своими евробондами на фоне геополитического кризиса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Украина намерена вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства, а слова "списание долгов" даже не употребляются, сообщил глава министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы слова "списание долгов" даже не употребляем. (. . .) Долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме - это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги", - сказал Марченко, отвечая на депутатский вопрос в парламенте в ходе "часа вопросов к правительству" в пятницу.

Украина в 2015 году провела реструктуризацию долга. В последние месяцы котировки украинских евробондов находятся под давлением из-за геополитических факторов.