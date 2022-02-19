В Киеве заявили, что глава МВД Украины и депутаты попали под обстрел в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, группа депутатов, а также 25 иностранных журналистов попали под минометный обстрел в Донбассе в районе Новолуганского, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его данным, на месте находились журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America.

Ранее пресс-секретарь фракции "Слуга народа" сообщила, что прибывшие в зону проведения Операции украинских объединенных сил депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.