МИД Молдавии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии рекомендовал гражданам страны "воздержаться от несущественных поездок на Украину и оценить необходимость пребывания" на ее территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте МИДЕИ.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции информирует граждан, находящихся, транзитом или намеревающихся совершить поездку по территории Украины, что в связи с ситуацией в области безопасности в Украине, а также объявлениями некоторых авиакомпаний о приостановке полетов в/ из Украины рекомендуем воздержаться от несущественных поездок, а находящимся на территории Украины оценить необходимость пребывания на территории соседней страны", - говорится в рекомендациях внешнеполитического ведомства Молдавии.

Ведомство призвало отказаться от поездок, если они не очень важные, и избегать восточных районов Украины. МИД Молдавии также призывает граждан республики "соблюдать осторожность при планировании поездок и избегать мест, где проходят мероприятия с участием большого количества людей".

В министерстве добавили, что следят за ситуацией в соседней стране и оценивают необходимость поддерживать работу посольства Молдавии в Киеве.

"Пока посольство в Киеве и консульство в Одессе остаются открытыми, чтобы помочь гражданам Молдовы, находящимся на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее, президент Молдавии Майя Санду выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Украины.

"Для Республики Молдова мир и стабильность в регионе крайне важны. Это позволяет нам сосредоточиться на решении проблем страны и ее граждан. В эти дни все мы следим за Украиной. Мы очень обеспокоены напряженной обстановкой на границе соседней дружественной страны", - заявила Санду в понедельник в обращении на своем youtube-канале.