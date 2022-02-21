Горняки обесточенной из-за обстрелов шахты в ДНР эвакуированы, пострадавших нет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Все горняки выведены на поверхность из шахты, которая была обесточена в результате обстрела Донецка, никто не пострадал, сообщили в министерстве угольной промышленности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Все 266 шахтеров, которые находились в горных выработках в момент обесточивания, благополучно выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой минугля ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка была обесточена шахта им. Скочинского. В этот момент под землей находились 266 горняков.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.