Индексы МосБиржи и РТС опустились на 6-7%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Падение российских акций к середине торгов понедельника усилилось на фоне продолжающих поступать тревожных сообщений из Донбасса, в частности о всё новых и новых обстрелах на территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках; фондовые индексы МосБиржи и РТС падают на 6-7%.

К 14:20 индекс МосБиржи составил 3164,07 пункта (-6,76%), индекс РТС - 1287,56 пункта (-7,46%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 15,7%.

Подешевели акции "Интер РАО" (-15,7%), "АЛРОСА" (-8,8%), Сбербанка (-8,4%, "префы" снижаются в цене на 8,1%), "Яндекса" (-8,4%), "Роснефти" (-8,1%), "Сургутнефтегаза" (-7,6%), ВТБ (-7,6%), "Русала" (-7,3%), "ЛУКОЙЛа" (-7,2%), "Московской биржи" (-6,8%), АФК "Система" (-6,8%), "НОВАТЭКа" (-6,8%), расписки OZON (-6,8%) и TCS Group Holding (-6,7%), акции "Аэрофлота" (-6,6%), "Татнефти" (-6,5%), "Газпрома" (-6,4%), "Магнита" (-6,4%), "РусГидро" (-5,7%), "Норникеля" (-5,2%), "НЛМК" (-4,7%), "ММК" (-4,4%), Polymetal (-4,2%), "Полюса" (-3,8%), "Северстали" (-3,7%), "Газпром нефти" (-3,7%), "МТС" (-3,7%).

Курс доллара при этом достиг отметки 77,85 руб., что на 0,55 рубля выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, а евро вырос на 0,8 рубля по отношению к пятнице - до 88,37 руб.

Непризнанные республики Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. "В первую очередь все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная - тоже необходима, по разным направлениям", - сказал Басурин в эфире YouTube канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, в какой помощи от РФ нуждаются республики.