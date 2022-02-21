Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала прекратить дезинформацию по Украине

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали прекратить пропаганду и распространение дезинформации, остановить провокационную риторику вокруг конфликта на востоке Украины, заявив, что все это только подрывает усилия по урегулированию ситуации, говорится в пресс-релизе организации.

"Я осуждаю использование запугиваний и кампаний по дезинформации и призываю всех прекратить пропагандистские кампании в ущерб гражданским лицам", - приводятся в пресс-релизе слова Спецпредставителя ПА ОБСЕ по вопросам дезинформации и пропаганды Оскара Мины.

Он подчеркнул, что "провокационная риторика подрывает дипломатические усилия по укреплению мира и стабильности".

Как отмечается в документе, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь Роберто Монтелла заявили, что Ассамблея "продолжит способствовать диалогу". Они выразили поддержку сотрудникам ОБСЕ, которые "объективным образом" следят за развитием событий на Украине.

"Мы призываем продолжать дипломатические усилия и подтвердить приверженность урегулированию разногласий с помощью добросовестного полноценного соблюдения Минских договоренностей. Необходимо принять все меры, чтобы избежать полномасштабной войны и урегулировать конфликт, который унес жизни уже 14 тыс. человек в регионе Донбасса", - говорится в пресс-релизе ПА ОБСЕ.

В документе отмечается, что можно лишь одним способом урегулировать украинский кризис – "путем честного диалога, основанного на фундаментальных принципах, общих для всех сторон Хельсинкских соглашений, в том числе на полном соблюдении суверенитета и территориальной целостности всех стран".