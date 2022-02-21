В ДНР сообщили о нейтрализации части проникших на ее территорию диверсантов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Часть диверсантов, прорвавшихся на территорию ДНР, нейтрализована, сообщило министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Прорыв пресечен группой быстрого реагирования МВД ДНР. Часть диверсантов нейтрализована", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МГБ ДНР.

Сообщается, что целью диверсантов являлись "склады боеприпасов в районе Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района".

Кроме того, "одной из групп, вероятно, планировался прорыв с севера к пограничному пункту пропуска "Новоазовск" с последующим его захватом".