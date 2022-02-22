В ДНР сообщили о гибели трех гражданских лиц в результате диверсии

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате диверсии на трассе "Донецк - Горловка", сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Сегодня утром, 22 февраля, украинские диверсанты на трассе "Донецк-Горловка" подорвали взрывное устройство, сказал Басурин журналистам во вторник. "В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве", - заявил он.

Ранее в Донецке сообщили о прорыве украинской диверсионной группы вглубь республики в Новоазовском районе, в ходе боестолкновения группа была нейтрализована.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.