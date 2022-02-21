Звуки артиллерийской канонады и взрывов снарядов раздались на улицах Луганска

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Артиллерийская канонада слышна на улицах Луганска, время от времени раздаются взрывы артиллерийских снарядов, передал корреспондент "Интерфакса".

Официальной информации от военных структур ЛНР пока не поступало.

Ранее представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало три обстрела с украинской стороны в течение 20 минут.

"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК, распространенном в понедельник вечером.

По данным ведомства, в промежутке времени с 15:50 до 16:10 по местному времени (совпадает с московским - ИФ) украинские военные трижды обстреляли территорию ЛНР из артиллерии калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и гранатометы РПГ. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Геевка, Троицкое и Орехово.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.