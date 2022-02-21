Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о взрыве возле своего здания

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске сообщают о взрыве около своего здания.

"У здания представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв. Детали уточняются",- сообщает СЦКК.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что автомобиль взорвался на парковке представительства СЦКК в Луганске.

"По предварительным данным, взорвался автомобиль, припаркованный у здания. Жертв, по предварительным данным, нет", - сказал источник.

Между тем источник в экстренных службах города сообщил, что в результате взрыва автомобиля на парковке у СЦКК пострадали руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК и его водитель.

Часом ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что на улицах Луганска слышна артиллерийская канонада, время от времени раздаются взрывы артиллерийских снарядов.