В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима прекращения огня украинскими военными за сутки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более 60 нарушений режима прекращения огня зафиксировано на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает во вторник представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки 21 февраля 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня с использованием тяжелого оружия", - следует из данных, обнародованных с начала суток понедельника представительством ЛНР в СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрела в населенном пункте Александровск повреждено семь жилых домостроений по улице Луганская, а также три дома в населенном пункте Красный Яр и населенном пункте Христовое.

Заявления об обстрелах поступают на фоне решения президента РФ признать республики ДНР и ЛНР и подписать с ними договоры о сотрудничестве.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.