В ЛНР и ДНР заявили о новых обстрелах со стороны ВСУ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об 11 обстрелах своей территории украинскими военными, в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о трех новых обстрелах со стороны украинской армии.

"В 20:35 н.п.(населенный пункт) Золотое 4 - Золотое 5: миномет 82мм (7 мин); в 20:45 н.п. Мироновский - Санжаровка: артиллерийское орудие 122мм (13 снарядов); в 20:55 н.п. Светлодарск - Калиновка: артиллерийское орудие 122мм (15 снарядов); в 21:10 н.п. Причепиловка - Желобок: миномет 120мм (12мин); в 21:25 н.п. Золотое 4 - Золотое 5: СПГ-9 (шесть выстрелов); в 21:45 н.п. Золотое 4 - Золотое 5: СПГ-9 (шесть выстрелов); в 21:55 н.п. Луганское - Санжаровка: миномет 120мм (9 мин); в 22:25 н.п. Кондрашевская Новая - Зеленая Роща: СПГ-9 (семь выстрелов); в 22:45 н.п. Крымское - Донецкий: артиллерийское орудие 122мм (15 снарядов); в 23:15 н.п. Светлодарск - Калиновка: СПГ-9 (пять выстрелов), АГС-17 (шесть выстрелов); в 23:45 н.п. Золотое 4 - Золотое 5: миномет 82мм (7 мин)", - следует из данных по обстрелам в понедельник, обнародованных представительством ЛНР в СЦКК.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23:20 - н.п. (населённый пункт - ИФ) Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 7 мин калибром 82 мм, 10 гранат из АГС; 01:55 - н.п. Заможное - н.п. Таврическое: выпущено 12 мин калибром 120 мм; 02:45 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское: выпущено 12 мин калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Заявления об обстрелах поступают на фоне решения президента РФ признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и подписать с ними договора о сотрудничестве.