Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

МИД РФ прокомментировал возможность размещения российских баз в ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - О размещении российских военных баз в ДНР и ЛНР разговора не шло, но при необходимости Россия "сделает все, что необходимо", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"О базах разговора не шло", - сказал Руденко во вторник журналистам.

"При необходимости будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает", - отметил дипломат.

"Договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную, а также предоставления права строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории", - сказал Руденко.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

Украина Россия ДНР ЛНР МИД РФ Андрей Руденко

Новости

Власти ЛНР решили призвать Украину вывести войска из всей Луганской области

Власти ЛНР решили призвать Украину вывести войска из всей Луганской области

Около 90 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию

Около 90 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию

Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией

Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 17 294 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 17 294 пациента с коронавирусом

В ДНР сообщили о гибели трех гражданских лиц в результате диверсии

В ДНР сообщили о гибели трех гражданских лиц в результате диверсии

Депутат Калашников ждет решения вопроса о границах ЛНР и ДНР "в течение дней"

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 426 млн

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 426 млн

МИД заявил о готовности к переговорам Лаврова и Блинкена

МИД заявил о готовности к переговорам Лаврова и Блинкена

Комитеты Думы рекомендовали ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Цена Brent взлетела до $96,8 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });