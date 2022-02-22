МИД РФ прокомментировал возможность размещения российских баз в ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - О размещении российских военных баз в ДНР и ЛНР разговора не шло, но при необходимости Россия "сделает все, что необходимо", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"О базах разговора не шло", - сказал Руденко во вторник журналистам.

"При необходимости будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает", - отметил дипломат.

"Договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную, а также предоставления права строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории", - сказал Руденко.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.