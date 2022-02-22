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В Донецке совершена попытка теракта в отношении экс-министра обороны ДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке была совершена попытка теракта в отношении бывшего министра обороны Донецкой народной республики, сообщает министерство госбезопасности ДНР.

"Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В результате совершенного подрыва получил минно-взрывную травму местный житель. Установлено, что он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым", - говорится в сообщении.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия, добавили в МГБ ДНР.

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