Пентагон отметил, что РФ еще может избежать полномасштабной войны

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США работает над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации кризиса на Украине, заявил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы работаем над тем, чтобы избежать дальнейшего конфликта на Украине", - приводят его слова западные СМИ.

По словам Остина, Россия "все еще может избежать трагической полномасштабной войны, которая не является для нее некоей неизбежностью".

В сообщениях отмечается, что Остин во вторник провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.