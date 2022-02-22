Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов в связи с признанием ЛДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин во вторник был вызван в МИД королевства, где ему было сделано представление в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Гридина.

"Сегодня, 22 февраля, посол России в Нидерландах Шульгин был приглашен к заместителю политического директора МИД Нидерландов де Винку, где ему было сделано представление в связи с нашим признанием ЛНР и ДНР", - сказала она журналистам.

Гридина отметила, что "в схожих с есовскими структурами выражениях нам предъявили список претензий якобы в нарушении международного права, целого ряда международно-правовых документов, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию для новой Европы и других".

"Выставляя дело таким образом, будто Россия является стороной конфликта на Украине, нас призвали пересмотреть принятое решение, вернуться в переговорные форматы, в частности, "нормандский формат", Контактную группу для возобновления поисков урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и через диалог", - сказала она.

Российский дипломат отметила: "Со своей стороны категорически отвергли утверждения голландцев, будто Россия является стороной конфликта. Мы выступаем лишь в качестве посредников по урегулированию".

"Высказали наши комментарии с опорой на заявления руководства нашей страны, а также на заявление МИД России от 22 февраля. Подчеркнули, что наше решение было единственным возможным шагом в сложной ситуации, было продиктовано гуманитарными соображениями, желанием уберечь людей, проживающих на Донбассе, от нависшей над ними угрозы физического уничтожения", - сказала она.

Пресс-секретарь посольства РФ добавила: "Отметили также выверенный характер решения о признании ДНР и ЛНР в соответствии с международно-правовыми документами: Уставом ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами".

"Призвали Нидерланды последовать нашему примеру, одновременно предостерегли голландцев от санкционного противостояния с нашей страной, которое чревато негативными последствиями для и без того непростых российско-голландских отношений в настоящее время", - сказала Гридина.