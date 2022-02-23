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Украинский парламент увеличил расходы на оборону на 9,096 млрд гривен

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины внесла изменения в госбюджет 2022 года, увеличив расходы на оборону на 9 млрд 96 млн гривен (около $311 млн по курсу 24 февраля: 1$ = 29,25 гривны).

За соответствующий законопроект в целом проголосовали 345 народных депутатов.

Депутаты также приняли решение, чтобы спикер парламента Руслан Стефанчук немедленно его подписал.

Законом предполагается по бюджетной программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличить расходы с 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн. Источником покрытия этих расходов предусматривается перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в размере 9,096 млрд грн.

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