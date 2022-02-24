В ЛНР заявили, что сбили два украинских Су-24 и два "Байрактара"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения Народной милиции Луганской народной республики сбили два украинских военных самолета Су-24 в районе поселков Смелое и Степовое в Донбассе, сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

Кроме того, по информации пресс-службы, над городом Счастье в Луганской области сбиты два украинских дрона Bayraktar турецкого производства.

Ранее советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения НМ ЛНР взяли под контроль населенные пункты Счастье и Станица Луганская в Донбассе.