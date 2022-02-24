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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

В Луганске сообщили об обстреле села Логвиново из РСЗО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли огонь из реактивных систем залпового огня по подконтрольному Луганской народной республике населенному пункту Логвиново, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что с 10:20 по 10:55 украинские военные трижды обстреляли населенный пункт Логвиново с применением реактивных систем залпового огня и минометов калибра 122-мм.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Хроника Военная операция на Украине
ЛНР Логвиново Украина

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