В Луганске сообщили об обстреле села Логвиново из РСЗО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли огонь из реактивных систем залпового огня по подконтрольному Луганской народной республике населенному пункту Логвиново, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что с 10:20 по 10:55 украинские военные трижды обстреляли населенный пункт Логвиново с применением реактивных систем залпового огня и минометов калибра 122-мм.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.