Белоруссия закрыла часть своего воздушного пространства для гражданской авиации

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии сообщило о закрытии с четверга части воздушного пространства республики для гражданской авиации.

Генштаб ВС Белоруссии в целях обеспечения безопасности принял решение закрыть с 12:00 24 февраля части воздушного пространства для гражданских судов над государственной границей республики, населенными пунктами Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части госграницы страны до Высокого, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Высоты действующего ограничения от 0 до 19 800 м", - добавили там.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в четверг, что войска республики не участвуют в российской операции в Донбассе.