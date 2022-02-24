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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Белоруссия закрыла часть своего воздушного пространства для гражданской авиации

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии сообщило о закрытии с четверга части воздушного пространства республики для гражданской авиации.

Генштаб ВС Белоруссии в целях обеспечения безопасности принял решение закрыть с 12:00 24 февраля части воздушного пространства для гражданских судов над государственной границей республики, населенными пунктами Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части госграницы страны до Высокого, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Высоты действующего ограничения от 0 до 19 800 м", - добавили там.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в четверг, что войска республики не участвуют в российской операции в Донбассе.

Хроника Военная операция на Украине
Белоруссия Украина

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