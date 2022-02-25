В ДНР заявили о 139 обстрелах за сутки со стороны украинских военных

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Почти 140 обстрелов зафиксировали в ДНР за прошлые сутки, в результате двое мирных жителей погибли, ещё 12 пострадали, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки Представительство ДНР в СЦКК сообщало о 139 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 1715 единиц", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу представительством ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, в результате боевых действий в ДНР за минувшие сутки погибли два и ранено 12 мирных жителей.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. В настоящее время на территории Донецкой и Луганской областей совместно с ВС РФ начата специальная военная операция.