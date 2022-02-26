Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Минобороны РФ заподозрили американские дроны в наводке украинских катеров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ считают, что ударные и разведывательные дроны США помогали украинским военным атаковать корабли Черноморского флота России.

"Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России", - сказал он.

RQ-4 Global Hawk - американский стратегический разведывательный беспилотник. MQ-9 Reaper в настоящее время является основным ударным дроном на вооружении США.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, 25 февраля 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота в районе острова Змеиный. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены, 82 украинских военных добровольно сложили оружие.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР ЛНР США Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Румыния запретила пролет в своем воздушном пространстве самолетов России

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн
Военная операция на Украине

Песков сообщил об отказе Украины от переговоров и возобновлении военной операции

Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Самолету Володина не дали разрешение на пролет над Швецией и Финляндией

Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о взятии под контроль Станицы Луганской

Латвия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Латвия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Эстония закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код