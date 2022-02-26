Минобороны РФ заподозрили американские дроны в наводке украинских катеров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ считают, что ударные и разведывательные дроны США помогали украинским военным атаковать корабли Черноморского флота России.

"Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России", - сказал он.

RQ-4 Global Hawk - американский стратегический разведывательный беспилотник. MQ-9 Reaper в настоящее время является основным ударным дроном на вооружении США.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, 25 февраля 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота в районе острова Змеиный. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены, 82 украинских военных добровольно сложили оружие.