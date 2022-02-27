В Белоруссии сообщили о задержании организаторов акций по срыву референдума

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании более 10 организаторов акций по срыву референдума по поправкам в Конституцию и о возбуждении уголовных дел в их отношении.

"В настоящее время задержаны более 10 организаторов, которые призывали к экстремистским действиям", - говорится в сообщении СК в воскресенье.

"В экстремистских телеграм-каналах и на различных информационных ресурсах публикуются призывы к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций и действиям, направленным на срыв проводимого в стране референдума", - отметили в ведомстве.

Там сообщили, что возбуждены уголовные дела за грубое нарушение общественного порядка, сопротивление правоохранителям и призывы к таким действиям.

"Кроме того, проводится работа с иными задержанными за нарушение общественного порядка. Устанавливается их причастность к совершению преступлений. Их действия будут квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса, согласно роли каждого в совершенных преступлениях", - добавили в СК.

"Необходимо отметить, что следователями уже зафиксированы факты неповиновения и сопротивления сотрудникам органов внутренних дел", - отметили там.

В свою очередь глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил о задержании 14 человек за призывы к протестам и срыву референдума.

"Оперативная обстановка на территории Республики Белоруссия спокойная. Что касается участков для голосования, то обстановка на них также находится под контролем. В сети интернет были призывы к противоправным действиям. Нашими сотрудниками эта информация была тщательно отработана. Всего в Беларуси задержаны 14 человек", - рассказал Кубраков, которого в воскресенье цитирует госагенство БелТА.

"Они находились дома, но призывали к противоправным действиям и пытались их координировать. Наши граждане на эти призывы не поддались. Да, есть единичные задержания за незначительные административные правонарушения. На тех, которые призывал к нарушению порядка, заведены уголовные дела. Их действиям будет дана правовая оценка", - добавил министр.

В воскресенье основной день голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии. Досрочное голосование проходило 22-26 февраля.