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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Правозащитники сообщили о 88 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии в воскресенье задержаны на акциях протеста возле избирательных участков, где проходит голосование на референдуме по изменению Конституции, свыше восьмидесяти человек, сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна".

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Как говорится в сообщении, "правозащитникам известны фамилии 88 задержанных возле избирательных участков".

По информации правозащитников, задержания произошли в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, Барановичах, Лиде, Полоцке, Новополоцке, Жодино, Светлогорске, Заславле, Бобруйске, Докшицах.

Оппозиция призвала противников власти собраться в воскресенье днем возле избирательных участков и высказать протест в связи с ситуацией вокруг Украины.

Она также призвала своих сторонников собраться на акцию протеста возле Генштаба белорусской армии. По информации очевидцев, собравшиеся были разогнаны силовиками.

Референдум уже признан состоявшимся, поскольку проголосовали более половины избирателей. По состоянию на 16 часов, явка избирателей составила 69,84 %, заявили в Центризбиркоме.

Белоруссия

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