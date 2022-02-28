Киевстар, "Vodafone Украина" и lifecell заблокировали регистрацию абонентов из РФ и Белоруссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell заблокировали возможность регистрации в своих сетях абонентов из России и Белоруссии.

"Возможность регистрации абонентов России и Белоруссии в сети "Vodafone Украина" заблокирована", - написала на своей странице в Facebook PR-директор "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

В "Киевстаре" также сообщили об отключении возможности регистрации в своей сети абонентов из России и Белоруссии. Аналогичное решение принял и оператор lifecell.

"Киевстар", крупнейший оператор мобильной связи Украины, входит в группу VEON.

"Vodafone Украина" (юрлицо – ПрАО "ВФ-Украина") – второй по величине оператор мобильной связи в стране. Оператором владеет международная группа NEQSOL Holding.

lifecell – третий по величине мобильный оператор на Украине. Турецкий телеком-оператор Turkcell владеет 100% компании.