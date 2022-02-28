Украинские операторы не уведомили российских об одностороннем отключении роуминга

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украинские сотовые операторы не уведомили своих партнеров из РФ об отключении роуминга для российских абонентов, сообщили "Интерфаксу" источники на телекоммуникационном рынке РФ.

Ранее украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell сообщили, что заблокировали возможность регистрации в своих сетях абонентов из России и Белоруссии.

"Действительно, украинские коллеги отключили международный роуминг для российских абонентов и не направили российским операторам официального письма об отключении", - сказал один из собеседников агентства.

"Никакого уведомления, согласно стандартным процедурам, не поступало. Причем изначально по требованию украинских правоохранительных органов были отключены только новые регистрации российских абонентов в сетях украинских операторов, а затем роуминг был отключен полностью", - сказал второй источник.