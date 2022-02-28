В ЕС обещали оперативно рассмотреть запрос Украины о неотложном членстве в союзе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского неотложно предоставить его стране членство в союзе поступит в самое ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения, заявил в понедельник на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов о действиях ЕС в плане рассмотрения запроса Зеленского, он сказал: "Нам известно об этом. Вчера я непосредственно семь или девять раз говорил с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершающей стадии подготовки. Я ожидаю, что, скорее всего, мы ее получим в самое ближайшее время. Потом, и это совершенно очевидно, начнется процедура в соответствии с договором: совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать ли запрос в отношении срочного мнения со стороны Европейской комиссии. А потому совершенно понятно, какой является процедура. Так что мы рассчитываем получить заявку в самое ближайшее время".

"Статья 49 (договора ЕС) совершенно четко предоставляет основу в отношении того, что любая европейская страна, которая разделяет фундаментальные ценности и принципы сообщества, может запросить членство... если говорить о процедуре, то она тоже обозначена в этой статье... в соответствии с договором заявка должна быть направлена совету. Это значит, президентству. Сейчас это Франция. Потом совет проинформирует о заявке. В то же время мы должны проинформировать Европарламент и национальные парламенты", - рассказал чиновник.

Следующий шаг, по его словам, заключается в том, что совет по вопросам общих дел должен принять решение, запросить ли мнение Еврокомиссии в отношении заявки. "Если они это сделают, то потом комиссия, и обычно это занимает - я не хочу говорить о срочности, это классическая процедура - от 15 до 18 месяцев - предоставит свое мнение. Это может быть дольше, и может быть значительно быстрее, учитывая политическую необходимость. Я думаю, что одна из причин, почему это важно для Зеленского, так это то, что (это может быть использовано) потенциально в обсуждении с Россией для нахождения выхода (из конфликта). ЕС - это проект, который базируется на основе мира и разрешении конфликта путем диалога", - заявил источник.

"Президент (Евросовета Шарль) Мишель, например, едет сегодня вечером в Париж, где у него будет ужин с президентом Макроном, а также с канцлером Германии Шольцем. Госпожа фон дер Ляйен также там будет. Я уверен, что этот вопрос будет предметом обсуждения. И конечно, 10-11 марта у нас будет неформальный саммит ЕС. Я могу представить, что тема Украины будет обсуждаться", - добавил чиновник.

Президент Украины Зеленский сообщил в понедельник, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.