Рада разрешила начать экспроприацию собственности РФ на Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада разрешила начать процесс изъятия имущества и средств Российской Федерации и её резидентов, находящихся на территории Украины, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

" (...) Принудительное изъятие в Украине имущества и средств РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости...", - отмечается в телеграм-канале партии.

Решение о принудительном изъятии на Украине объектов права собственности РФ и его резидентов принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины.