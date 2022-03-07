Мединский заявил, что фактически ни один открытый гумкоридор в Украине не сработал

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что гуманитарные коридоры на территории Украины не работали в полной мере, потому что эвакуации препятствовали националисты.

"К большому сожалению, на сегодняшний момент практически ни один из них (гуманитарных коридоров - ИФ) в полной мере не сработал. Наша сторона вела наблюдение с беспилотников над каждым из этих коридоров - националисты мешали мирным жителям выходить из города", - заявил Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Российская делегация на переговорах с Украиной попытается еще раз обсудить с Киевом режим работы гуманитарных коридоров, заявил он.

"Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режим работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, которые мы обещали, эти коридоры со стороны нашей армии и вооруженных сил Донбасса открыты, огонь прекращен в секторе и во времени, и люди спокойно могут выйти", - сказал Мединский перед началом третьего раунда переговоров с Украиной.

Ранее в понедельник Минобороны РФ объявило о введении "режима тишины" для работы шести гуманитарных коридоров на Украине. "Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины", и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя - в Запорожье и в Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и в Полтаву", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Киеве предложили свои маршруты гумкоридоров, назвав "неприемлемым" предложенный Россией вариант с эвакуацией украинцев на территорию Белоруссии и России.