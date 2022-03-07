Заявку Украины на вступление в ЕС обсудят в Брюсселе в ближайшие дни

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в ближайшие дни проведут обсуждение заявки Украины на вступление в ЕС, заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы в ближайшие дни обсудим заявку Украины на вступление", - написал он в твиттере.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Единого мнения у стран-участниц Евросоюза нет, заявлял ранее Шарль Мишель.

Ранее еще две страны - Грузия и Молдавия - подали заявки на вступление в ЕС.