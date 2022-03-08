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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Зеленский заявил, что не покинет Киев

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев и остается в здании Офиса президента на улице Банковой.

"Теперь же я скажу одно: я остаюсь в Киеве. На Банковой", - сообщил он в видеообращении в понедельник вечером, продемонстрировав на видео вид из окна в офисе президента в Киеве.

Зеленский также заявил, что "не прячется" и "никого не боится".

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что президент Украины якобы покинул страну, но Зеленский это опровергал.

Кроме того, The Washington Post сообщала 26 февраля, что Белый дом предлагал Зеленскому помощь в эвакуации из Киева, однако президент Украины отказался уезжать.

Украина Владимир Зеленский

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