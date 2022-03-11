Российские военные уничтожили 3346 объектов военной инфраструктуры Украины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за время операции уничтожили 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Потери ВСУ

"Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два - "Байрактар ТБ-2.

По его словам, российской авиацией в пятницу уничтожено "четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один - "Бук М-1" и один - "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ (горюче-смазочные материалы), а также 63 места скопления боевой техники".

Продвижение ВС РФ и сил ЛДНР

Российские Вооружённые силы в ходе специальной военной операции продвинулись вглубь Украины ещё на 11 километров, заявил Конашенков.

"Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "группировка войск Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооружённых сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка и блокировала Благодатное".

"Продвижение в глубину составило 8 километров", - сказал Конашенков.