ВС РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции продвинулись вглубь Украины еще на 21 километр, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Вооруженные силы Российской Федерации вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Продвижение за сутки составило 21 километр", - сказал он.

"Подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило девять километров", - сообщил Конашенков.

Он также рассказал, что "группировка войск Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное". "Продвижение составило шесть километров", - заявил представитель Минобороны РФ.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили в субботу, что за последние сутки Вооруженные силы Украины в ходе боев понесли "существенные потери в живой силе и военной технике".

В ЛНР утверждают, что ВСУ потеряли 120 человек личного состава, один танк, одну БМП, две единицы автомобильной техники, три противотанковых ракетных комплекса, три крупнокалиберных пулемета и три долговременные огневые точки.