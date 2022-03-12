Российские военные уничтожили 3491 объект военной инфраструктуры Украины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в ходе операции на Украине российские военные сбили пять беспилотников, включая два "Байрактара" и тактическую ракету "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два - "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", - заявил Конашенков на брифинге в субботу.

Также он сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В том числе: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, "всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины".

"Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

Bayraktar ТВ2 ("Байрактар") - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Сообщалось, что Украина в 2019 году закупила для своих вооруженных сил турецкие беспилотники Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. По данным из открытых источников, объем контракта составил $69 млн, украинскому заказчику предполагалось поставить 6 БЛА, 2 станции управления, 200 ед. ракет, а также запчасти к беспилотной технике.

Также российские военные в субботу утром ударом высокоточным оружием вывели из строя военный аэродром в Василькове и центр радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, также сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", - сообщил Конашенков.