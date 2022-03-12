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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В МИД РФ заявили, что за энергонезависимость ЕС придется платить европейским гражданам

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия готова к жесткому противостоянию с Евросоюзом в энергетической сфере, если возникнет такая необходимость, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Энергодиалог России с ЕС

"Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет - у нас запас прочности больше и нервы крепче", - сказал Кобринец в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что, по данным Еврокомиссии на Россию приходится около 45% импортируемого ЕС газа, 25% нефти и 45% угля, "так что не понимать свою уязвимость в Брюсселе не могут".

Судя по заявлениям представителей ЕС, Европа намерена стать независимой от энергоносителей из России "любой ценой", и эту цену "придется платить не верхушке евробюрократии, а простым европейским налогоплательщикам", добавил он.

Кобринец отметил, что планы ЕС по отказу от российских энергоносителей включают разработку проектов по производству водорода и развитие альтернативных источников энергии, что потребует времени и инвестиций.

"С сугубо экономической точки зрения планы не очень рациональные. На мировых энергорынках турбулентность, если не сказать паника. До какого уровня взлетят цены - неизвестно. Но уже сейчас понятно, что за газ, нефть и электроэнергию есовцам придется платить втридорога, если не больше. Это их выбор", - сказал он.

О санкциях ЕС и их последствиях

Евросоюз санкциями против России загоняет себя в угол, выйти из санкционной спирали будет крайне трудно, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"Евросоюз все больше загоняет себя в угол - войти в санкционную спираль не сложно, выйти из нее - крайне трудно", - сказал Кобринец в интервью "Интерфаксу".

"По сути же, своими конвульсивными санкционными решениями западное руководство не только ограничивает собственные возможности по выходу из пандемийной рецессии. Оно наносит удар по всей глобальной экономической, транспортной и логистической системе", - подчеркнул Кобринец.

Ответные меры России на санкции ЕС прорабатываются, добавил Кобринец.

"Наши ответные меры обязательно будут, они сейчас прорабатываются. Мы не обязаны делать их зеркальными и строго пропорциональными. Хотя численный паритет восстановить не трудно. 1 марта за резолюцию Европарламента "Российская агрессия против Украины" проголосовало 637 депутатов. Вносить в наш ответный "стоп-лист" можно любого", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Полный текст интервью будет размещено на сайте "Интерфакса".

Россия ЕС МИД РФ Николай Кобринец

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