В МИД РФ назвали невозможным диалог с НАТО при поставках Украине летального оружия

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В условиях, когда страны НАТО поставляют Украине летальное оружие, ни о каком диалоге России с альянсом речь идти не может, заявил в интервью "Интерфаксу" глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

"В настоящее время страны альянса (и шире - Евросоюза), наплевав на международные правила и собственные кодексы поведения, поставляют летальное оружие для ВС Украины. Оружие, предназначенное убивать российских военнослужащих. Ни о каком диалоге с НАТО в этих условиях речь идти не может", - сказал высокопоставленный российский дипломат, комментируя, в том числе возможность контактов между Москвой и Брюсселем.

Кобринец также отметил, что "в последние годы отношения НАТО с Россией по вине альянса опустились до нулевой отметки".

"Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия-НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что "в 2014 году после госпереворота на Украине альянс решил приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией".

Тогда, по его словам, были остановлены все совместные проекты, а на возобновленных в 2016 году заседаниях СРН "Североатлантический блок в качестве обязательного условия ставил обсуждение украинской проблематики, хотя это не его дело", в то время как "предложения по деэскалации и транспарентности военной деятельности игнорировал".

"6 октября 2021 года альянс принял решение отозвать аккредитацию у 8 сотрудников Постпредства России при НАТО, а также сократить численный состав дипмиссии до 10 человек. Это было уже третье сокращение российского Постпредства (предыдущие в 2015 и 2018 годах). В отсутствие надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности Россия приостановила работу Постпредства при НАТО, а также деятельность Военной миссии связи альянса в Москве. Прекращена деятельность Информационного бюро НАТО в российской столице", - продолжил Кобринец.

"Сегодня поддержание экстренных контактов со штаб-квартирой альянса осуществляется через Посла России в Королевстве Бельгия. Военный атташе в Брюсселе поддерживает связь по военной линии. По этим каналам мы получаем послания Генсекретаря НАТО, запросы на возможные контакты", - сказал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" (www.interfax.ru) в субботу.