В Саудовской Аравии провели самую массовую смертную казнь за последнее время

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в субботу казнила 81 человека, осужденных за различные преступления, включая убийства и пособничество боевикам. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Это стало крупнейшей массовой казнью, проведенной королевством за последнее время.

Власти заявили, что некоторые из казненных были членами "Аль-Каиды" (признана террористическим движением и запрещена в РФ - ИФ), "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и покровителями йеменских повстанцев-хуситов.

"Обвиняемым было предоставлено право на адвоката. Им также в полной мере были гарантированы их права в соответствии с законодательством Саудовской Аравии. По итогам судебного процесса они были признаны виновными в совершении многочисленных чудовищных преступлений, в результате которых погибло большое количество гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении властей Саудовской Аравии.

"Королевство продолжит свою строгую и непоколебимую политику в отношении терроризма и экстремистских организаций, которые угрожают стабильности всего мира", - говорится в докладе.

Последняя массовая казнь в королевстве произошла в январе 2016 года, когда в королевстве за один день казнили 47 человек, в том числе видного оппозиционного шиитского проповедника, который организовывал демонстрации в королевстве.