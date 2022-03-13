Число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины выросло до 3687

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о выведении из строя 3 687 украинских военных объектов за все время военной операции, начатой 24 февраля. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

Потери ВСУ

"Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель Минобороны РФ.

Российские военные за минувшие сутки сбили еще один украинский бомбардировщик Су-24 и два беспилотника, добавил Конашенков. "Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата", - заявил он.

Продвижение ВС РФ

Российские военные заявили, что освободили территорию православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, где были развернуты огневые позиции нацбатальона "Айдар".

"В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов", - сообщил Конашенков.

"При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали",- сказал представитель ведомства.