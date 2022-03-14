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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:59

В Минобороны РФ заявили о диверсии на химкомбинате в Донбассе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Боевики националистических батальонов при отступлении провели диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области Украины, заявил источник в Минобороны России.

"13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты", - говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что "из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно".

Хроника 24 февраля – 14 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
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