В Минобороны РФ заявили о диверсии на химкомбинате в Донбассе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Боевики националистических батальонов при отступлении провели диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области Украины, заявил источник в Минобороны России.

"13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты", - говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что "из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно".