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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Глава МИД Ирана намерен посетить Москву 15 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан собирается прибыть 15 марта в Москву на переговоры, которые, как ожидается, будут посвящены ситуации вокруг ядерного соглашения. Об этом сообщило агентство ИРНА со ссылкой на представителя ведомства Саида Хатибзаде в понедельник.

Хатибзаде заявил, что "господин Амир Абдуллахиан завтра отправляется в Москву".

По словам Хатибзаде, "консультации продолжаются на различных уровнях", главы МИД различных стран, участвующих в переговорах, а также старшие переговорщики находятся в постоянном контакте.

На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Со своей стороны, Абдоллахиан заявил, что Иран "всерьез работает над тем, чтобы достичь хорошего и прочного соглашения в Вене".

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