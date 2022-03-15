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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине еще на 30 дней с 26 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней с 26 марта, сообщает сайт парламента.

"Верховная Рада постановляет: утвердить указ президента Украины от 14 марта 2022 года №133/2022 "О продлении срока действия военного положения в Украине", - говорится в законопроекте.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию.

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина

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