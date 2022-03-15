Рынки акций Европы выросли по итогам торгов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 1,25% и составил 436,57 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 2,27%, французский САС 40 - на 1,91%. Испанский IBEX 35 прибавил 1,28%, итальянский FTSE MIB - 1,59%. Британский FTSE 100 поднялся на 0,6%.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине. Как сообщалось ранее, в понедельник пройдет очередной раунд переговоров между российской и украинской делегацией. Участники рынка надеются, что сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Инвесторы также ждут публикации обновленных версии прогнозов ФРС для ключевой ставки, инфляции и ВВП в свете последних событий и неопределенности из-за эскалации геополитической напряженности.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания на прошлой неделе ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. При этом регулятор скорректировал выкуп активов в рамках APP: в апреле ЕЦБ выкупит бумаги в рамках этой программы на 40 млрд евро, в мае - на 30 млрд евро, в июне - на 20 млрд евро.

Вместе с тем Центробанк ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в текущем году до 3,7% с ожидавшихся ранее 4,2%. Прогноз инфляции на текущий год повышен до 5,1% с 3,2%.

Котировки акций итальянской телекоммуникационной Telecom Italia SpA выросли на 5,2% на новости о том, что компания начала вести переговоры о возможной продаже американской инвестфирме KKR & Co. Inc. KKR сделала необязывающее предложение о покупке Telecom Italia примерно за 10,79 млрд евро в ноябре прошлого года.

Акции германского автомобилестроительного концерна Volkswagen AG подорожали на 4,8%. VW нарастил прибыль в 2021 году на 75% и увеличил дивиденды.

Бумаги Sanofi SA подешевели на 0,7%. Компания сообщила о провале второй фазы клинических исследований нового препарата от лечения рака груди.

Цена акций HSBC Holdings PLC выросла на 2,1%. Банк достиг соглашения о продаже бизнеса в сфере розничного банкинга в Греции компании Pancreta Bank SA.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 вышли бумаги Deutsche Bank AG (+7,6%), Nokian Renkaat Oyj (+7,2%) и Knorr-Bremse AG (+7,12%).