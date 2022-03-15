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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе во вторник утвердили четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французское председательство в ЕС.

"Четвертый пакет санкций против России принят", - говорится в сообщении.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Европейские СМИ отмечают, что публикация ожидается позже во вторник.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций против России будет утвержден во вторник, он коснется более 600 лиц.

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