Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе во вторник утвердили четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французское председательство в ЕС.

"Четвертый пакет санкций против России принят", - говорится в сообщении.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Европейские СМИ отмечают, что публикация ожидается позже во вторник.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций против России будет утвержден во вторник, он коснется более 600 лиц.