В Киеве сообщили о возобновлении переговоров с Россией

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Делегации Украины и России возобновили переговоры после технической паузы, взятой днем ранее, сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Уже продолжаются (переговоры)", - сказал Арахамия в комментарии изданию "Украинская правда" во вторник.

От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

28 февраля на украино-белорусской границе начались переговоры представителей России и Украины.

14 марта в переговорах в режиме видеоконференцсвязи украинской и российской делегаций относительно прекращения конфликта была взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация работала неплохо, сами же переговоры продолжатся 15 марта.