Рада увеличила расходы на армию в 2022 г. за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Расходы госбюджета Украины на развитие и закупку вооружения и военной техники в 2022 году увеличены на 67,57 млрд грн за счет кредитов Великобритании на общую сумму GBP1,7 млрд на развитие возможностей Военно-морских сил ВСУ.

Соответствующий закон Верховная рада приняла во вторник 342 голосами.

Согласно ему, в целом расходы госбюджета-2022 увеличены с 1 трлн 525,93 млрд грн до 1 трлн 593,5 млрд грн за счет наращивания спецфонда до 221,11 млрд грн.

Одновременно предельный размер дефицита госбюджета повышен со 188,8 млрд грн до 256,36 млрд грн, в том числе по спецфонду - до 96,1 млрд грн.

Помимо этого, в госбюджете сняты ограничения в 3% от его плановых доходов по предоставлению госгарантий, а также в 10 млрд грн и 20 млрд грн - соответственно на портфельные гарантии и на гарантии по кредитам для повышения обороноспособности страны.

Закон также ограничивает использование средств из дорожного фонда. "Прежде всего, их будут тратить на долговые выплаты государства, оборону, развитие сети и содержание дорог", - такой комментарий к принятому документу дала фракция "Слуга народа".

Как отмечается в пояснительной записке к закону, Украина намерена реализовать государственные инвестпроекты по закупке у британских поставщиков двух тральщиков, их доставке и обслуживанию, совместному строительству восьми ракетных катеров, доставке и установке систем вооружения на существующие корабли. Помимо того предполагается совместное строительство фрегата, а также консультационная и техническая поддержка строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования.

Верховная рада в конце января ратифицировала рамочное межправсоглашение о кредитной поддержке развития возможностей ВМС ВСУ. Оно было подписано в Лондоне 12 ноября 2021 года и предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз.