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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Премьеры Индии и Японии призвали к дипломатическому урегулированию на Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Фумио Кисида в субботу призвали к дипломатии на Украине во время своей встречи в Дели, сообщает Japan Times.

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"Лидеры призвали к немедленному прекращению насилия, и отметили, что единственный способ решения конфликта - это диалог и дипломатия", - пишет издание.

Кисида и Моди также подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине и преодоления гуманитарного кризиса, сложившегося в Восточной Европе из-за прибытия туда украинских беженцев, отмечает Japan Times.

Помимо того, лидеры обсудили укрепление экономических связей между странами и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Япония Индия Нарендра Моди Фумио Кисида
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