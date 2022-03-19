Премьеры Индии и Японии призвали к дипломатическому урегулированию на Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Фумио Кисида в субботу призвали к дипломатии на Украине во время своей встречи в Дели, сообщает Japan Times.

"Лидеры призвали к немедленному прекращению насилия, и отметили, что единственный способ решения конфликта - это диалог и дипломатия", - пишет издание.

Кисида и Моди также подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине и преодоления гуманитарного кризиса, сложившегося в Восточной Европе из-за прибытия туда украинских беженцев, отмечает Japan Times.

Помимо того, лидеры обсудили укрепление экономических связей между странами и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.